Офіс президента ухвалив рішення щодо кандидатури нового генерального прокурора, який замінить Андрія Костіна. Як стало відомо, наступником Костіна стане Руслан Кравченко, який нині очолює Київську міську державну адміністрацію.

Про це Radio NV стало відомо з двох джерел в Офісі генпрокурора та в українському парламенті.

“Кравченко – це компромісна фігура, яку можна провести через парламент”, – зазначив один із співрозмовників.

Кандидатура Кравченка була в розгляді Офісу президента давно, оскільки інші можливі кандидати, зокрема Олег Кіпер, чинний голова Одеської ОДА, не змогли б зібрати необхідної підтримки в парламенті. Раніше на посаду генпрокурора розглядали й голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка, але через обвинувачення у незаконному збагаченні його кандидатура була відхилена.

Джерела вказують, що Руслан Кравченко вважається кандидатом, який має підтримку заступника голови Офісу президента Олега Татарова, та вважається “лояльним і зрозумілим” для нього.

Кандидатуру нового очільника Офісу генерального прокурора ще має розглянути профільний правоохоронний комітет парламенту.