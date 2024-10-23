Про це Radio NV стало відомо з двох джерел в Офісі генпрокурора та в українському парламенті.
“Кравченко – це компромісна фігура, яку можна провести через парламент”, – зазначив один із співрозмовників.
Кандидатура Кравченка була в розгляді Офісу президента давно, оскільки інші можливі кандидати, зокрема Олег Кіпер, чинний голова Одеської ОДА, не змогли б зібрати необхідної підтримки в парламенті. Раніше на посаду генпрокурора розглядали й голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка, але через обвинувачення у незаконному збагаченні його кандидатура була відхилена.
Джерела вказують, що Руслан Кравченко вважається кандидатом, який має підтримку заступника голови Офісу президента Олега Татарова, та вважається “лояльним і зрозумілим” для нього.
Кандидатуру нового очільника Офісу генерального прокурора ще має розглянути профільний правоохоронний комітет парламенту.
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