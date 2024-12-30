Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Железняк зауважив, що після Бюро економічної безпеки та Митниці, Податкова адміністрація є наступною установою, яка пройде перезавантаження.

Нагадаємо, у суботу, 28 грудня, стало відомо, що Кабмін погодив звільнення керівника Київської військової адміністрації Руслана Кравченка.

У квітні 2023 року Руслана Кравченка призначили головою Київської ОВА. До цього він керував Бучанською окружною прокуратурою, а раніше працював у військовій прокуратурі.