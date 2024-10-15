Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, що передбачає збільшення податків. Далі його відправляють на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це стало відомо з картки законопроєкту №11416-д, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Після підписання закону президентом та його публікації в офіційному виданні Верховної Ради, документ набуде чинності. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, це призведе до того, що аванси, які отримуватимуть українці, частково підпадуть під підвищене оподаткування.

Закон уже був підтриманий депутатами парламенту. Водночас парламент відхилив усі 13 постанов, які намагалися заблокувати ухвалення цього законопроєкту про підвищення податків.

Основні положення закону передбачають:

підвищення податків для ФОП 1, 2 та 4 груп із введенням військового збору у розмірі 10%;

запровадження авансових внесків для АЗС;

встановлення 1% податку на прибуток для ФОПів 3 групи;

встановлення 25% податку на прибуток для небанківських фінансових установ;

щомісячну звітність по ПДФО.

При цьому депутати відхилили пропозицію підвищити військовий збір для військовослужбовців, залишивши його на рівні 1,5%, замість пропонованих 5%.

Підвищення податків пов’язане з рішенням Кабінету Міністрів збільшити видатки на оборону на 2024 рік на 495,3 млрд гривень. Ці заходи ініційовано через те, що міжнародні партнери не фінансують воєнні витрати України, які покриваються шляхом податків і внутрішніх запозичень. Як зазначає Мінфін, це є «ключовим джерелом» фінансування оборони.

Для покриття цих витрат уряд планує збільшити доходи держбюджету на понад 214 млрд гривень та залучити ще понад 160 млрд гривень на внутрішньому ринку. Додатково уріжуть понад 60 млрд гривень з витрат на обслуговування державного боргу. Також ініційовано зміни до Податкового кодексу.