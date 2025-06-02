Зеленський підтвердив викрадення українських дітей Росією під час переговорів у Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня представники Росії фактично визнали викрадення українських дітей. Проте вони не погодились назвати точну кількість цих дітей. Цю інформацію президент озвучив на пресконференції, що відбулася 2 червня.

Зеленський зазначив, що російська сторона висловила готовність обговорити “десять випадків” викрадених дітей з 339, які були передані Україною.

“Ми їм сказали, що вони вкрали двадцять тисяч дітей. А вони сказали, що не вкрали двадцять тисяч. Максимум питання про сотні. Я думаю, що це важлива фіксація. Не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Важливо, що факт зафіксований.” – Володимир Зеленський

Другий раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 2 червня в Стамбулі і тривав близько години. Під час зустрічі українська сторона передала росіянам список із 339 дітей, яких викрала Росія.

Представники Росії підтвердили отримання цього списку та заявили, що розглянуть кожен випадок окремо. Якщо в Україні дійсно є сім’я дитини, яка опинилася в Росії, її повернуть назад, запевнили представники РФ.

Раніше Андрій Єрмак, глава Офісу президента України, повідомив, що українська делегація офіційно передала російській стороні список дітей, яких Росія має повернути.

“Повернення українських дітей – це невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри.” – Андрій Єрмак

Ситуація з викраденням українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що станом на кінець березня 2023 року українська влада точно знає про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій до Росії, але їх точну кількість важко підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, яке стосувалося нібито правових підстав викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі немає єдиного прозорого алгоритму чи механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, які підозрюються у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.