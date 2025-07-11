Росія та Білорусь розробляють спільний штучний інтелект на основі традиційних цінностей

Як цитує Белта
Влада Росії та Білорусі має намір розробити спільну модель штучного інтелекту, яка буде ґрунтуватися на “традиційних цінностях” і стане зрозумілою для громадян обох країн. Про це під час міжнародної конференції “Час Союзної держави: культурний та інформаційний простір” повідомив секретар Союзної держави Сергій Глазьєв, якого цитує інформаційне агентство “Белта”.
Глазьєв підкреслив, що молодь в Росії та Білорусі здебільшого користується іноземними чатами штучного інтелекту, зокрема американськими та китайськими платформами.
“Вони різняться. Не всі розуміють, що довіряючись ШІ, ми багато в чому піддаємо свою свідомість маніпуляції… Останні приклади глибокого тестування ШІ західного типу показали, що один зі знаменитих чат-ботів впав у расизм, нацизм та прославлення фашизму. Тож треба дуже обережно ставитись до того, які цінності закладаються всередину ШІ.”
Він також зазначив, що в рамках Союзної держави планується створення власного штучного інтелекту, який буде базуватися на “традиційних цінностях” і стане надійним джерелом інформації для громадян.
“Є завдання розробки нашого власного ШІ, який був би заснований на наших традиційних цінностях, якому можна було б довіряти, спиратися на нього, отримувати об’єктивну інформацію.”
На даний момент російська влада не надала коментарів щодо створення спільної моделі штучного інтелекту з Білоруссю. Водночас, 24 червня президент Росії Володимир Путін підписав указ про створення “національного месенджера” в Росії.
Згідно з планами російської влади, цей сервіс має бути розроблений на основі вітчизняного програмного забезпечення, а кількість його щоденних користувачів повинна перевищувати 500 тисяч осіб.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- В Україні розробляють дрони-перехоплювачі з штучним інтелектом для протиповітряної оборони, які успішно відбивають атаки російських безпілотників.
- Голова розвідки України Кирило Буданов підтвердив продовження військової підтримки США, зокрема постачання ППО, та закликав глибше оцінювати позицію Дональда Трампа.
- Президент Білорусі Лукашенко оголосив про помилування 16 осіб, засуджених за екстремістські злочини, продовжуючи практику помилувань у 2025 році.