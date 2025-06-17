КНДР відправляє 6 тисяч військових до Курської області Росії – угода з Москвою

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Москва та Пхеньян досягли угоди про відправлення шести тисяч військових з КНДР до Курської області Росії. Про це повідомив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, згідно з інформацією російського агентства “Интерфакс”.

Шойгу зазначив, що ці військові прибудуть до Росії для участі у відновленні регіону.

“Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином ухвалено рішення направити до Росії тисячу саперів для розмінування території, а також п’ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об’єктів.” – Сергій Шойгу

Крім того, було ухвалено рішення про відкриття пам’ятних меморіалів на території Росії та КНДР на честь північнокорейських солдатів, які загинули “в боях за звільнення Росії”.

Шойгу раніше відвідував КНДР 4 червня, де обговорювалися питання розвитку двосторонніх відносин, війни в Україні та окремі аспекти Договору про всеосяжне стратегічне партнерство.

За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, в Курській області вже перебувають близько 11 тисяч військових з КНДР, а наступна група прибуде за новою схемою “трудових мігрантів”.

Військова участь КНДР у конфлікті в Україні

У 2024 році КНДР та Росія підписали угоду про партнерство, що охоплює оборонні питання та озброєння. У травні 2025 року Кім Чен Ин підтвердив, що Північна Корея відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вже направила 1 500 своїх спецназівців до Росії та планує залучити ще 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області відбулись “перші зіткнення”.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових з Північної Кореї у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених. У Південній Кореї висловили готовність забрати цих солдатів, визнаючи їх своїми громадянами.

28 квітня 2025 року КНДР вперше підтвердила, що відправила своїх військових для участі у бойових діях проти України та “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.

Кім Чен Ин віддав наказ про відправлення підрозділів збройних сил Північної Кореї до Росії відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, укладеного у 2024 році.

26 квітня начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов оголосив про звільнення території Курської області та відзначив військових КНДР, що стало першим офіційним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку російської влади.