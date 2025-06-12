Війська безпілотних систем у Росії та Україні: нові рід військ 2024

Про це він сказав на нараді з питань держпрограми озброєнь, повідомляє російська служба BBC.

12 червня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про створення нового роду військ у складі російської армії – військ безпілотних систем. Цю інформацію він озвучив під час наради, присвяченій державній програмі озброєнь, повідомляє російська служба BBC.

“Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб створити цей рід військ.” – Володимир Путін

Цікаво, що ще в грудні минулого року міністр оборони Росії Андрій Білоусов вже анонсував цю ініціативу, зазначивши:

“Згідно з дорученням верховного головнокомандувача пропонується сформувати новий рід військ – війська безпілотних систем.” – Андрій Білоусов

Розвиток безпілотних систем в Україні

В Україні також активно розвивається концепція створення окремого роду військ безпілотних систем. 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 “Про нарощування спроможностей Сил оборони”, який передбачає формування в Збройних силах України окремого роду військ – Сил безпілотних систем. Цей проєкт був розроблений Міністерством оборони у співпраці з Генеральним штабом.

7 травня уряд підтримав ініціативу президента, а 10 червня заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський був призначений командувачем Сил безпілотних систем.

На форумі “Україна. Рік 2024” у лютому 2024 року Вадим Сухаревський підкреслив важливість створення цього підрозділу:

“Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат.” – Вадим Сухаревський

20 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт, який офіційно закріплює існування Сил безпілотних систем, а також виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотних апаратів для сил безпеки та оборони.

3 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №11507, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.