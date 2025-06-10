Росія запускає національний месенджер для державних послуг

Документ опубліковано на сайті російського парламенту

Державна дума Російської Федерації ухвалила законопроєкт, що передбачає створення “національного месенджера”. Цей документ вже опубліковано на офіційному сайті парламенту Росії.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що “багатофункціональний сервіс обміну інформацією” стане необхідним для “підвищення доступності послуг та їх захисту”. Визначення організації, яка займатиметься розробкою месенджера, покладено на уряд РФ.

Передбачається, що новий месенджер буде інтегрований у державні та муніципальні бази даних. За згодою користувача, інформація про нього може бути використана для ідентифікації, підписання договорів, а також оплати товарів і послуг.

Документи, які будуть подані через “національний месенджер”, прирівнюватимуться до паперових оригіналів. Користувачі також зможуть засвідчувати документи електронними підписами через цей сервіс.

Крім того, у месенджері з’являться всі освітні сервіси та чати, які використовуються навчальними закладами різних рівнів.

На минулому тижні міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв доповів президенту Володимиру Путіну про розробку нових сервісів, які дозволять отримувати державні послуги. Він зазначив, що ці сервіси можуть бути інтегровані у месенджер Max, який запустили у тестовому режимі в березні на платформі “ВКонтакте”.

Раніше перший заступник голови IT-комітету Держдуми Антон Горєлкін заявляв, що запуск “національного месенджера” не призведе до блокування Telegram в Росії, якщо його керівництво дотримуватиметься законодавства.

На початку квітня стало відомо, що Telegram на вимогу російської влади видалив понад 20 каналів, серед яких був анонімний “ВЧК-ОГПУ” з мільйоном підписників, який вважали пов’язаним зі спецслужбами РФ.

У 2021 році російська влада обмежила доступ до платформи X (раніше Twitter). У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії заборонили Facebook і Instagram.

У серпні 2024 року “Роскомнадзор” заблокував месенджер Signal у Росії через “порушення вимог російського законодавства, необхідних для запобігання використанню месенджера в терористичних і екстремістських цілях”.