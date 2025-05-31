Ракетні атаки Росії, підвищення мит США та скорочення ООН: головні новини

Про це він сказав 30 травня на мітингу в Пенсильванії, повідомляє BBC

У ніч на 31 травня Росія здійснила серію ракетних та безпілотних атак на українські міста. У той же час, Сполучені Штати оголосили про введення 50% мит на імпорт сталі та алюмінію, а Організація Об’єднаних Націй анонсувала скорочення персоналу на 20% через брак фінансування.

Згідно з інформацією від кореспондентів, у Харкові внаслідок атаки безпілотників зафіксовано вісім влучань: два в Шевченківському районі та шість у Київському. Міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Синєгубов повідомили, що одна людина звернулася по медичну допомогу.

Російські війська також завдали ракетного удару по Сумській області, внаслідок чого постраждали житлові будинки в Недригайлівській громаді, а складські приміщення були зруйновані. Одна людина отримала травми, про що інформують у Сумській ОВА.

У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець отримав поранення. Начальник ОВА Іван Федоров зазначив, що в Пологівському районі зруйновано один будинок, а кілька осель, автомобілі та господарські споруди зазнали значних пошкоджень від вибухової хвилі.

Президент США Дональд Трамп оголосив про подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, які набудуть чинності вже наступного тижня. На мітингу в Пенсильванії він підкреслив:

“Ми збираємося запровадити підвищення на 25%. Ми збираємося підвищити тарифи на американську сталь з 25% до 50%.”

Трамп зазначив, що це рішення стимулюватиме місцеву сталеливарну промисловість і зменшить залежність від Китаю. Він також анонсував інвестиції у 14 мільярдів доларів у виробництво сталі завдяки партнерству між US Steel та Nippon Steel.

Нові 50% мита також будуть застосовуватися до імпорту алюмінію з 4 червня. Канадська торгова палата та уряд Австралії висловили протест проти підвищення тарифів, назвавши його невиправданим та шкідливим для економічної безпеки.

ООН оголосила про необхідність скорочення персоналу на 20% у рамках реформи через дефіцит фінансування. Агентства мають подати пропозиції щодо скорочень до середини червня. Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що це стосується близько 2800 посад із регулярного бюджету.

Внутрішні документи свідчать, що Всесвітня продовольча програма та інші агентства, включаючи УВКБ ООН і ЮНІСЕФ, планують скоротити до 30% персоналу та половину керівних посад. Генеральний секретар Антоніу Гутерріш пояснив, що це необхідно для зменшення витрат бюджету ООН на 15–20%.

Він також підкреслив, що скорочення не пов’язані зі зменшенням іноземної допомоги США, а викликані затримками у сплаті внесків деякими державами-членами протягом останніх семи років.

Крім того, у Нігерії 29 травня сталася масштабна повінь у місті Моква, що призвела до загибелі щонайменше 115 людей. Речник агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер Ібрагім Хуссейні повідомив:

“Наразі ми знайшли тіла 115 людей, і очікується, що їх буде знайдено ще більше, оскільки повінь прийшла здалеку та змила людей у ​​річку Нігер. Нижче за течією тіла все ще знаходять.”

Рятувальні роботи тривають, а багато людей залишаються в небезпеці. Повінь сталася після сильної зливи, що затопила дві громади та спричинила значні втрати життів і майна.