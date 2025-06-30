Росія блокує 15 європейських медіа у відповідь на санкції ЄС

Про це повідомили у російському МЗС

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про рішення заблокувати 15 європейських медіа у відповідь на новий пакет санкцій ЄС. Цей 16-й пакет санкцій стосується восьми російських засобів масової інформації, про що повідомили у російському МЗС.

Хоча конкретні назви заблокованих видань не були розкриті, у відомстві підкреслили, що всі ці медіа “бере участь у поширенні неправдивої інформації”.

У заяві МЗС зазначено, що блокування було ухвалено «як відповідь» на санкції Євросоюзу, які обмежили доступ до російських пропагандистських ресурсів, таких як EADaily, Lenta, NewsFront, “Красная звезда” та інших.

Цей крок стався після того, як 24 лютого 2025 року міністри закордонних справ країн ЄС затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її агресивними діями щодо України.