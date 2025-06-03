Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook

3 червня 2025 року Росія активізувала свою військову присутність у Чорному морі, розмістивши два кораблі, які здатні нести крилаті ракети “Калібр”. Загальний залп цих суден може досягати 12 ракет. Водночас, у Азовському морі російських кораблів наразі не зафіксовано.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України через соціальні мережі.

У Середземному морі також знаходяться три російських судна, серед яких одне є носієм ракет “Калібр” з можливістю запуску до восьми ракет.

Протягом останньої доби через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 10 суден, з яких сім продовжили свій шлях у бік протоки Босфор. Три кораблі зайшли в Азовське море, один з них також рухався з Босфору.

Військово-морські сили ЗСУ підкреслили, що Росія продовжує ігнорувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).