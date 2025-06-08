Росія зводить укриття для військових літаків після атаки дронів в Криму

Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на OSINT-аналітика Def Mon.
Російська Федерація розпочала будівництво захисних укриттів для своїх військових літаків на авіабазах, розташованих в окупованому Криму та на території Росії. Цей крок став відповіддю на проведену Службою безпеки України спецоперацію “Павутина”, в результаті якої, за різними оцінками, було знищено або пошкоджено десятки російських літаків.
Супутникові знімки підтверджують активність будівельних робіт на аеродромах у Кіровському, Севастополі, Гвардійському та Саках. Окрім Криму, укриття також зводять у таких містах, як Єйськ, Кримськ, Приморсько-Ахтарськ, на базі Ханська в Адигеї, а також у Міллерово, Ахтубінську, Борисоглєбську, Курську та Липецьку, включаючи стратегічну базу в Енгельсі.
Ці заходи безпеки активізуються на фоні успішної атаки українських дронів, що відбулася 1 червня. За інформацією СБУ та Генштабу ЗСУ, під час операції, коли безпілотники були доставлені до цілей усередині вантажівок, було знищено понад 40 російських військових літаків.
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у своїй оцінці від 6 червня підтвердив, що 12 літаків було знищено, 2 зазнали пошкоджень, а стан ще 7 залишається невідомим.
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