Росія закриває польське консульство в Калінінграді через дипломатичний конфлікт

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Росії

Російська Федерація ухвалила рішення про закриття Генерального консульства Польщі в Калінінграді у відповідь на дії Варшави, яка закрила російське консульство в Кракові. Про це стало відомо 11 липня з повідомлення Міністерства закордонних справ Росії, яке було зроблено після виклику тимчасового повіреного у справах Польщі до Москви.

У заяві МЗС РФ зазначено:

“Як відповідь на відкликання польською стороною з 30 червня 2025 року згоди на роботу Генерального консульства Росії в Кракові, російська сторона відкликає згоду на функціонування Генерального консульства Польщі в Калінінграді з 29 серпня 2025 року.”

У російському зовнішньополітичному відомстві пояснили своє рішення “необґрунтованими та ворожими діями польської сторони”, яка, на думку дипломатів, “під надуманим приводом зменшує російську консульську присутність у Польщі”.

Передумови конфлікту

У травні Польща відкликала згоду на діяльність російського консульства в Кракові через докази причетності Росії до великої пожежі в торговому центрі “Marywilska”. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що після одного з російських саботажів було закрито консульство РФ у Познані.

Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву польського міністра, охарактеризувавши це як “неадекватний крок Варшави” та додала, що “Росія дасть відповіді”.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа у торговому центрі Marywilska у Варшаві, що сталася у травні 2024 року, була наслідком підпалу, організованого російськими спецслужбами. За його словами, слідство встановило, що саме підпал став причиною інциденту, і це було зроблено за вказівкою з Москви. Частину причетних вже затримано, інших – ідентифіковано та оголошено в розшук.