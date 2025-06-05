Про цему повідомлює російська газета газета Коммерсантъ

У Кремлі висловили своє обурення через те, що Вашингтон не надав більш жорсткої оцінки спецоперації Служби безпеки України під назвою “Павутина”, в ході якої були атаковані російські військові аеродроми. Про це в інтерв’ю російській газеті “Коммерсантъ” повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

“Під час телефонної розмови (з Путіним – ред.) Трамп сказав, що не мав інформації про підготовку цього терористичного акту. Але якщо говорити загалом про міжнародну оцінку, ми воліли б почути щонайменше більш жорстке засудження (атаки – ред.), – Дмитро Пєсков

Згідно з інформацією російського агентства ТАСС, Пєсков підтвердив, що президент РФ у бесіді з американським лідером пообіцяв “відповісти на атаку по аеродромах”. Він зазначив, що ця відповідь буде “такою, як вважають за доцільне військові”.

4 червня Дональд Трамп повідомив про свою телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися удари України по російських літаках на аеродромах, а також інші атаки з обох сторін. Американський президент підкреслив, що розмова була “хорошою”, але не призведе до негайного миру, оскільки Путін пообіцяв відповісти на дії СБУ.

Деталі спецоперації СБУ “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина” на території Росії. Дрони СБУ здійснили атаки на чотирьох військових аеродромах РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті операції було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що вартість знищеної авіаційної техніки може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, розташованих на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території РФ дрони ховали під дахами цих будиночків, які розміщували на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.