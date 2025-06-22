Росія засуджує удари США по ядерних об'єктах в Ірані

Як повідомляється у заяві Міністерства закордонних справ РФ

Міністерство закордонних справ Російської Федерації висловило різке засудження ударів, які США завдали по ядерних об’єктах в Ірані. У своїй офіційній заяві російське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що ці дії є серйозним порушенням міжнародного права. Атаки, що відбулися 22 червня, були охарактеризовані як продовження ізраїльських нападів, які грубо порушують статут ООН та резолюції Ради безпеки ООН.

“Росія рішуче засуджує скоєні США на світанку 22 червня удари по ряду ядерних об’єктів в Ірані, вжиті слідом за ізраїльськими нападами. Безвідповідальне рішення завдати ракетно-бомбових ударів по території суверенної держави, якими б аргументами вони не підкріплювались, грубо порушує міжнародне право, статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі.” – Міністерство закордонних справ РФ

Крім того, у МЗС РФ висловили занепокоєння щодо можливих екологічних наслідків цих ударів і закликали Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надати “професійну та чітку реакцію” у вигляді об’єктивної доповіді генерального директора агентства для розгляду на спеціальній сесії, що відбудеться найближчим часом.

“Потрібна об’єктивна доповідь гендиректора МАГАТЕ для розгляду на спеціальній сесії агентства, яка відбудеться найближчим часом.” – Міністерство закордонних справ РФ

Відомство також закликало Раду безпеки ООН відреагувати на ситуацію, підкресливши необхідність колективного відкидання конфронтаційних дій США та Ізраїлю проти Ірану.

“Закликаємо припинити агресію, нарощувати зусилля щодо створення умов для повернення ситуації у політико-дипломатичне середовище.” – Міністерство закордонних справ РФ

Після американських атак на іранські ядерні об’єкти міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про свій намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити координацію дій між країнами.

Незважаючи на заклики до мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході, Росія продовжує свою повномасштабну війну проти України, здійснюючи регулярні ракетні та дронові атаки на українські населені пункти, що призводить до жертв серед цивільного населення.

Також варто зазначити, що російські війська з початку вторгнення у 2022 році окупували Запорізьку атомну електростанцію.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

“Якщо Тегеран не піде на мир – майбутні удари будуть набагато масштабнішими.” – Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Тегераном щодо ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже неодноразово ставали мішенями ізраїльських атак, які почалися 13 червня 2025 року.