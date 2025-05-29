Другий раунд мирних переговорів України та Росії у Стамбулі 2 червня

Про це повідомила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в ефірі російського державного телеканалу Россия 24

Російська сторона підтвердила, що на другий раунд мирних переговорів з Україною, запланований на 2 червня в Стамбулі, делегація залишиться такою ж, як і під час першої зустрічі. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі державного телеканалу “Россия 24”.

Перший раунд переговорів очолював помічник президента Володимир Мединський. Захарова зазначила, що склад делегації не зміниться і на наступній зустрічі.

В Україні, в свою чергу, зазначили, що склад їхньої делегації буде залежати від представників Росії. Це свідчить про те, що українська сторона готова до обговорення, але з певними умовами.

Другий раунд переговорів може відбутися 2 червня в Стамбулі, цю дату та місце запропонувала Росія. Проте Україна поки що не надала офіційної згоди. Київ наполягає на отриманні “меморандуму” щодо припинення вогню для ознайомлення перед проведенням наступних перемовин.

Нагадаємо, що перша зустріч делегацій відбулася 16 травня в Стамбулі. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, а також були присутні заступники міністрів закордонних справ і оборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. За їх результатами сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку, що стало кроком для зміцнення довіри, а також узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню. Було досягнуто принципової згоди на проведення ще однієї зустрічі.

Водночас Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для припинення вогню. Російська делегація також заявила про готовність вести війну роками, що свідчить про серйозність ситуації.