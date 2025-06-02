Росія підтвердила отримання списку викрадених українських дітей – переговори у Стамбулі

Про це Мединський заявив за підсумками переговорів у Стамбулі, передає російське державне агентство ТАСС.

Володимир Мединський, голова російської делегації на переговорах з Україною, підтвердив, що Росія отримала список викрадених дітей, в якому міститься 339 імен. Він зазначив, що кожен випадок буде розглянуто окремо.

Цю інформацію Мединський озвучив після завершення переговорів у Стамбулі, про що повідомило російське державне агентство ТАСС.

За його словами, питання дітей стало ключовим на цих переговорах.

“Діти, які опинилися в ситуації між двома вогнями, їх евакуювали, але якщо є сім’я – їх повертають назад.” – Володимир Мединський

Раніше Андрій Єрмак, глава офісу президента України, повідомив, що українська сторона офіційно передала російській делегації список дітей, яких необхідно повернути. Він підкреслив, що повернення українських дітей є важливим елементом для досягнення справедливого та тривалого миру, а також для відновлення довіри.

Другий раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 2 червня у Стамбулі і тривав близько години.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на початку зустрічі зазначив, що обговорюватимуться позиції обох сторін щодо перемир’я, гуманітарних ініціатив, зокрема обміну військовополоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів України та Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за результатами переговорів Україна готує новий обмін військовополоненими за посередництвом Туреччини.

Ситуація з викраденням українських дітей Росією

Дар’я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини, раніше зазначала, що на кінець березня 2023 року українська влада має точну інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак, через окупацію, точний підрахунок дітей залишається складним.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили зі спільною заявою, засуджуючи Росію за організацію засідання Радбезу ООН, яке стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.