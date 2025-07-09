Про це повідомляє Politico та “Настоящее время“.

Генеральна прокуратура Російської Федерації оголосила Єльський університет, розташований у Нью-Гейвені, США, “небажаною організацією”. Це рішення стало відомим завдяки повідомленням Politico та “Настоящее время”. У заяві російського відомства зазначається, що діяльність університету нібито спрямована на “порушення територіальної цілісності РФ, міжнародну блокаду, підрив економічних основ”, а також “дестабілізацію соціально-економічної та політичної ситуації”.

Зокрема, один із підрозділів університету займався збором доказів воєнних злочинів Росії в Україні. Виконавчий директор Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL) Натаніель Реймонд повідомив, що цей підрозділ зміг відстежити місцезнаходження понад 30 тисяч дітей, які були викрадені Росією.

У грудні минулого року дослідники опублікували звіт, в якому йдеться про долю 314 дітей, які “піддавалися систематичній програмі примусового усиновлення та виховання” в Росії. Ці дані були передані до Ради Безпеки ООН.

Крім того, прокуратура РФ звернула увагу на Міжнародний центр лідерства Єльського університету, який, за твердженням російської сторони, проводить “навчання опозиційних лідерів іноземних держав”.

У заяві також стверджується, що випускники цієї програми з Росії приєдналися до “Антикорупційного фонду” – некомерційної організації, заснованої російським опозиціонером Олексієм Навальним, який помер у російській в’язниці у 2024 році. За даними російського відомства, ці випускники “використовували знання і технології, отримані в школі, для ескалації протестної активності в Російській Федерації”.

Варто зазначити, що відповідно до законодавства Росії, включення до списку “небажаних організацій” означає повну заборону діяльності установи на території країни. Особи, які співпрацюватимуть з Єльським університетом, можуть ризикувати отримати до шести років позбавлення волі.