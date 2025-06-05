Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

У Російській Федерації спростували інформацію про знищення літаків внаслідок української спецоперації “Павутина”, стверджуючи, що авіаційна техніка лише отримала пошкодження і буде відремонтована. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Він зазначив, що дані про неможливість відновлення уражених літаків не відповідають дійсності:

“І близько немає нічого подібного. Треба дотримуватися тих даних і тієї інформації, яка була поширена по каналах Міністерства оборони РФ”. – Сергій Рябков

Нагадаємо, що під час брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що половину російських літаків, уражених в результаті спецоперації “Павутина” 1 червня, неможливо відновити.

Під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом, Путін зазначив, що Росія “має відповісти” на спецоперацію СБУ “Павутина”.

2 червня OSINT-аналітик Кріс Біггерс опублікував супутникові знімки аеродрому Біла в Іркутській області після атаки українських дронів. На знімках видно наслідки удару: три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС були знищені, а ще один отримав пошкодження.

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина” на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ атакували цілі на чотирьох військових аеродромах РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті операції було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії. Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики.

Зокрема, до Росії спочатку були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території Росії дрони ховали під дахи цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони направлялися до цілей – російських бомбардувальників.