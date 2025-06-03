Росія заперечує наміри нападати на Велику Британію - офіційна заява

Про це повідомляє Reuters.

3 червня посольство Росії в Лондоні зробило заяву, в якій заперечило будь-які наміри нападати на Велику Британію. Це стало відповіддю на звинувачення британського уряду щодо зростаючої агресії з боку Росії та регулярних кібератак. Інформацію повідомило агентство Reuters.

У своїй заяві представники посольства підкреслили:

“Росія не становить загрози для Сполученого Королівства та його народу. Ми не маємо агресивних намірів і не плануємо нападати на Британію. Ми не зацікавлені в цьому і не маємо такої потреби.”

Агентство зазначає, що відносини між Росією та Великою Британією досягли найнижчого рівня з часів холодної війни, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

2 червня Велика Британія оголосила про суттєві зміни в своїй оборонній стратегії, спрямовані на протидію новим загрозам, зокрема з боку Росії.

“Загроза, з якою стикається Велика Британія, є серйознішою, більш безпосередньою та більш непередбачуваною, ніж будь-коли з часів Холодної війни. Російська агресія, щоденні кібератаки, ядерні виклики – це вимагає нової ери оборони та безпеки. Кожна частина суспільства, кожен громадянин цієї країни має відіграти свою роль, тому що ми повинні визнати, що ситуація змінилася,” – Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії

29 травня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про активізацію наступальних кібератак проти держав, таких як Росія та Китай. Це стало першим випадком, коли британський міністр відкрито визнав початок кібератак на інші країни.