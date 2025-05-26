Росія застосувала новий FPV-дрон для атак на Харків у травні 2025 року

Як повідомив у своєму Telegram-каналі Ігор Терехов, Харківський міський голова

У період з 19 по 25 травня 2025 року Харків став свідком нової загрози: Росія вперше використала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для атак на місто. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, підсумовуючи події тижня.

Терехов зазначив, що цей новий вид озброєння свідчить про спроби ворога виявити слабкі місця в обороні Харкова. За тиждень по місту було здійснено сім атак: чотири з них виконали безпілотники “Шахед”, одна атака була здійснена ракетою ППО, ще один удар наніс дрон “Молнія”, а один – саме FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

Внаслідок цих обстрілів постраждали 11 осіб, а руйнування торкнулися виключно цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об’єктів – приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.

Протягом зазначеного тижня у Харкові 39 разів оголошували повітряну тривогу, яка тривала загалом 57 годин і 16 хвилин. Це свідчить про напружену ситуацію в регіоні та необхідність бути готовими до можливих загроз.

Ігор Терехов закликав мешканців залишатися пильними та стежити за офіційними новинами Харкова та області через популярні месенджери та соціальні мережі, щоб отримувати актуальну інформацію про події в місті.