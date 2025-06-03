Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook

3 червня Росія розмістила у Чорному морі два кораблі, які здатні нести крилаті ракети “Калібр” з загальним залпом до 12 ракет. Водночас у Азовському морі російських суден не зафіксовано.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі наразі знаходяться три російських судна, серед яких одне також є носієм “Калібрів” з можливістю запуску до восьми ракет.

Протягом останньої доби в інтересах Росії через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 10 суден, з яких сім продовжили свій шлях у бік протоки Босфор. Три кораблі вирушили до Азовського моря, один з яких також продовжив рух з Босфору.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”

Ця ситуація свідчить про продовження військової активності Росії в регіоні, що викликає занепокоєння серед міжнародної спільноти.