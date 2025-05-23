23 травня вранці Росія здійснила атаку на Одеський район, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок цього нападу в передмісті Одеси було пошкоджено приватний будинок, а одна особа отримала поранення.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що медичні працівники надали постраждалому всю необхідну допомогу. Наразі всі відповідні служби активно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:20 ранку. За даними Повітряних сил, групи ударних безпілотників рухалися з півдня в напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом стало відомо, що “шахеди” летіли як з центру області в бік Одеси, так і з півдня Миколаївщини.

Повітряну тривогу скасували о 9:41. У зв’язку з ранковою атакою першу зміну в одеських школах перевели на дистанційне навчання.