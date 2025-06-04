Удар безпілотників РФ по Одесі 4 червня 2025: поранення та пошкодження інфраструктури

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації
В ніч на 4 червня Російська Федерація здійснила напад на Одесу та навколишні райони, використовуючи ударні безпілотники. В результаті цього обстрілу одна особа отримала поранення, а також було пошкоджено кілька об’єктів цивільної інфраструктури.
Цю інформацію підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації та прокуратурі.
Згідно з даними слідства, для проведення атаки Росія задіяла понад 20 безпілотних літальних апаратів. У результаті удару постраждали житлові будинки, гаражі та складські приміщення приватних підприємств.
Одеська обласна прокуратура повідомила, що наразі триває встановлення повного переліку завданих збитків.
Крім того, в ОВА зазначили, що була пошкоджена станція технічного обслуговування (СТО). Пораненому надали необхідну медичну допомогу, а ще дев’ять осіб звернулися за психологічною підтримкою.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
“Прокурор фіксує наслідки атаки РФ на Одещину, 4 червня 2025 року.”
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