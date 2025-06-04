Удар безпілотників РФ по Одесі 4 червня 2025: поранення та пошкодження інфраструктури

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації

В ніч на 4 червня Російська Федерація здійснила напад на Одесу та навколишні райони, використовуючи ударні безпілотники. В результаті цього обстрілу одна особа отримала поранення, а також було пошкоджено кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

Цю інформацію підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації та прокуратурі.

Згідно з даними слідства, для проведення атаки Росія задіяла понад 20 безпілотних літальних апаратів. У результаті удару постраждали житлові будинки, гаражі та складські приміщення приватних підприємств.

Одеська обласна прокуратура повідомила, що наразі триває встановлення повного переліку завданих збитків.

Крім того, в ОВА зазначили, що була пошкоджена станція технічного обслуговування (СТО). Пораненому надали необхідну медичну допомогу, а ще дев’ять осіб звернулися за психологічною підтримкою.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.