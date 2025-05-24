Атака безпілотників РФ на Одещину: розслідування воєнних злочинів

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

В ніч на 24 травня Російська Федерація здійснила атаку на Одещину, використовуючи безпілотні літальні апарати. Під удар потрапила припортова інфраструктура регіону, про що повідомила Одеська обласна прокуратура.

Згідно з даними слідства, ворог націлився на об’єкти, які забезпечують функціонування припортової інфраструктури. Наразі триває огляд пошкоджень, а прокурори разом зі слідчими документують цей черговий воєнний злочин, скоєний Росією.

Одеська обласна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Протягом ночі в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу з боку безпілотників: перший раз з 00:10 до 00:44, а другий – з 00:52 до 01:26. Повітряні сили України повідомили, що в акваторії Чорного моря в напрямку міста рухалися ударні дрони.

Близько 00:21 в Одесі почали лунати вибухи, що свідчить про початок атаки.