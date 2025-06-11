Атака безпілотників РФ на Одеську область 11 червня 2025 року

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

У ніч на 11 червня 2025 року Російська Федерація здійснила атаку на Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Ця агресія призвела до пошкодження цивільної інфраструктури в двох районах – Ізмаїльському та Білгород-Дністровському, про що повідомила Одеська обласна прокуратура.

Згідно з даними слідства, внаслідок атаки постраждали дачні будинки, господарські споруди, цивільні плавзасоби, складські приміщення та автомобілі.

“Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.” – Одеська обласна прокуратура

Ізмаїльська та Білгород-Дністровська окружні прокуратури Одеської області розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена 11 червня о 1:44. Повітряні сили повідомили про безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Вилкового. Відбій тривоги пролунав о 2:24.

Під час другої повітряної тривоги, що тривала з 4:15 до 4:47, безпілотники знову рухалися в бік Білгород-Дністровського району Одещини.