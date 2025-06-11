Російська атака на Одеську область 11 червня: наслідки та реакція ДСНС

Як повідомили у ДСНС Одещини у Facebook

У ніч на 11 червня Росія здійснила атаку на Одеську область, внаслідок якої постраждали дачні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Цю інформацію підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій Одещини.

“На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.” – ДСНС Одещини

Згідно з повідомленням Ізмаїльської районної державної адміністрації, обстрілу піддалася Вилківська територіальна громада. Відомо, що сили протиповітряної оборони змогли збити частину безпілотників, проте зафіксовано влучання в кілька приватних будинків.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено шість одиниць техніки та 27 рятувальників з ДСНС, а також дві одиниці техніки та п’ять осіб з місцевих пожежних команд.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 1:44. Повітряні сили повідомили про безпілотні літальні апарати, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Вилкового. Відбій тривоги пролунав о 2:24.

Під час другої повітряної тривоги, що тривала з 4:15 до 4:47, безпілотники направлялися в бік Білгород-Дністровського району Одещини.