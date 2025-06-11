Російська атака на Одеську область 11 червня: наслідки та реакція ДСНС

Як повідомили у ДСНС Одещини у Facebook
У ніч на 11 червня Росія здійснила атаку на Одеську область, внаслідок якої постраждали дачні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Цю інформацію підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій Одещини.
“На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.”
Згідно з повідомленням Ізмаїльської районної державної адміністрації, обстрілу піддалася Вилківська територіальна громада. Відомо, що сили протиповітряної оборони змогли збити частину безпілотників, проте зафіксовано влучання в кілька приватних будинків.
Для ліквідації наслідків атаки було залучено шість одиниць техніки та 27 рятувальників з ДСНС, а також дві одиниці техніки та п’ять осіб з місцевих пожежних команд.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 1:44. Повітряні сили повідомили про безпілотні літальні апарати, які рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Вилкового. Відбій тривоги пролунав о 2:24.
Під час другої повітряної тривоги, що тривала з 4:15 до 4:47, безпілотники направлялися в бік Білгород-Дністровського району Одещини.
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