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Росія активно нарощує свій вплив в Африці, використовуючи різноманітні освітні програми, спортивні ініціативи та молодіжні проекти. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Один із ключових напрямів – створення умов для формування лояльної до Москви “африканської еліти”. – Андрій Юсов

За словами Юсова, Росія надає квоти для навчання громадян африканських країн у своїх університетах. Ці студенти отримують безкоштовну освіту за рахунок держави, здебільшого в таких галузях, як сільське господарство, медицина, інженерія та педагогіка.

У провідних університетах Африки планується відкриття курсів російської мови та навчальних програм для викладачів. У майбутньому передбачається узгодження африканських освітніх програм зі стандартами Російської Федерації.

Крім освітніх ініціатив, Росія також активно залучає африканську молодь через спортивні заходи.