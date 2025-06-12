Росія нарощує вплив в Африці через освіту та спорт – розвідка України

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Росія активно нарощує свій вплив в Африці, використовуючи різноманітні освітні програми, спортивні ініціативи та молодіжні проекти. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
“Один із ключових напрямів – створення умов для формування лояльної до Москви “африканської еліти”.
За словами Юсова, Росія надає квоти для навчання громадян африканських країн у своїх університетах. Ці студенти отримують безкоштовну освіту за рахунок держави, здебільшого в таких галузях, як сільське господарство, медицина, інженерія та педагогіка.
У провідних університетах Африки планується відкриття курсів російської мови та навчальних програм для викладачів. У майбутньому передбачається узгодження африканських освітніх програм зі стандартами Російської Федерації.
Крім освітніх ініціатив, Росія також активно залучає африканську молодь через спортивні заходи.
“Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля”.