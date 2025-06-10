Росія розширює військову присутність в Африці, обходячи санкції

Як пише медіа Associated Press

Росія активно розширює свою військову присутність в Африці, обходячи західні санкції. Вона постачає сучасну зброю до регіонів конфлікту на південь від Сахари, зміцнюючи контрольовані Кремлем збройні формування, про що повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією, Москва використовує вантажні судна для доставки танків, бронетехніки, артилерії та іншого військового обладнання до Західної Африки. Супутникові знімки та радіосигнали дозволили відстежити конвой суден під російським прапором, які протягом майже місяця рухалися з Балтійського моря.

Ці поставки спрямовані на зміцнення Російського африканського корпусу, що зростає на фоні конкуренції РФ зі США, Європою та Китаєм за вплив на континенті. Корпус пов’язаний із секретним підрозділом російської армії і активізується в той час, коли американські та європейські війська залишають регіон.

Російські танкери «Балтійський лідер» та «Патрія», які підпадають під західні санкції, наприкінці травня пришвартувалися в порту Конакрі в Гвінеї, де розвантажили танки, гаубиці та бронетехніку. Після цього зброю доставили вантажівками до Малі.

AP зафіксувало колісний бронетранспортер БТР-80 з обладнанням для радіоперешкод, броньовані машини «Спартак» та інші бронетранспортери, деякі з яких оснащені гарматами. У вантажі також були напівнадувні човни з російським прапором та автоцистерни з написами російською мовою.

Військові експерти вважають, що Росія виділила найпотужніше озброєння саме для Африканського корпусу, а не для малійських збройних сил. Супутники зафіксували на авіабазі Бамако винищувач-бомбардувальник Су-24, що свідчить про наявність повітряних засобів у корпусі.

Французькі війська, які роками боролися з повстанцями в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері, вивели свої війська після низки переворотів. Російські найманці, зокрема ПВК «Вагнер», заповнили цей вакуум, отримавши доступ до природних ресурсів регіону.

Після повстання Євгена Пригожина Кремль взяв під контроль підрозділи «Вагнера» в Африці через Африканський корпус. За даними розвідок ЄС, угруповання очолює командир підрозділу 29155 ГРУ РФ Андрєй Авер’янов, якого звинувачують у таємних нападах і саботажах. У грудні ЄС запровадив проти нього санкції.

Аналітики вважають, що потік російської зброї свідчить про зростання впливу Африканського корпусу, який перевищує масштаби діяльності «Вагнера». Останнім часом повстанці в Малі завдали значних втрат малійським військам і російським найманцям.

За словами військових, поставки озброєння можуть бути відповіддю на атаки повстанців. Зокрема, обладнання для радіоелектронної боротьби допомагає захищатися від мін-пасток, що активуються телефонними сигналами.

Останній конвой супроводжував військовий корабель ВМС Росії «Бойкий». Судна «Балтійський лідер» та «Патрія» розвантажилися в Конакрі, а також пришвартувалися в Баті, Екваторіальна Гвінея. На супутникових знімках видно вантажівки, що вишикувалися на пристані під час розвантаження.

AP не змогло підтвердити, чи містив вантаж зброю, а також кінцевий пункт призначення, хоча підрозділ «Вагнер» зберігає сильну присутність у сусідній Центральноафриканській Республіці.