Росія нарощує виробництво ракет на Воткінському заводі попри санкції

Про це йдеться в новому розслідуванні The Kyiv Independent.

Незважаючи на міжнародні санкції, Росія змогла суттєво розширити виробництво ракет на стратегічному Воткінському заводі, який спеціалізується на виготовленні ракет «Іскандер» та міжконтинентальних балістичних ракет. Це стало відомо завдяки розслідуванню.

Після початку повномасштабної війни завод розробив амбітний план розширення, що включав закупівлю нового обладнання, будівництво додаткових цехів та збільшення чисельності працівників. Більшість контрактів на закупівлю обладнання були укладені у першій половині 2023 року, а поставки верстатів відбулися у 2024 році.

Завод не лише використовував російське обладнання, а й імпортував складні верстати іноземного виробництва, незважаючи на санкції. Постачання здійснювалося через посередників – маловідомі російські компанії, які займалися гуртовою торгівлею верстатами. Серед них – «Уральська верстатна компанія», «Перша будівельна компанія», «ІТЦ-Ньютон», «Гефест», «Каурус Альянс» та «ТД “Білоруські верстати”.

Журналісти виявили понад десять контрактів на постачання імпортних верстатів для обробки металу – фрезерних центрів з ЧПК, токарних верстатів та шліфувальних машин. Більшість обладнання надійшла з Китаю, а також з Тайваню та Білорусі.

Серед постачальників були китайські компанії Zhangzhou Donggang Precision Machinery Company, WMT CNC Industrial Co., Yuxi Hengyao Machinery Co., Dalian Kede Numerical Control Co., Anyang Xinheng Machine Tool Co., тайванська Uni-Tech Precision Co. та білоруський Гомельський завод верстатів та вузлів. Загальна вартість контрактів перевищує 11 мільйонів доларів США.

За допомогою супутникових знімків було зафіксовано будівництво двох нових цехів на заводі, які з’явилися після початку повномасштабного вторгнення. Крім того, завод активно розширює штат, найнявши близько 2 500 нових працівників, зокрема фахівців з роботи з верстатами з числовим програмним керуванням (ЧПК).

Розширення виробничих потужностей призвело до значного зростання виробництва ракет. У 2024 році Росія виготовила понад 700 балістичних ракет «Іскандер-М», що майже втричі більше, ніж у 2023 році, за даними аналітичного центру.

Статистика використання ракет «Іскандер-М» у війні проти України підтверджує активне нарощування їх використання у 2024-2025 роках. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на початок червня 2025 року Росія накопичила близько 600 таких ракет, а також 300 крилатих ракет «Іскандер-К».

Документ, виявлений у розслідуванні, свідчить, що 31 березня 2022 року Міністерство оборони Росії замовило Воткінському заводу виготовлення частин міжконтинентальних ракет «Булава», які встановлюються на атомних підводних човнах. Виконання контракту тривало у 2022–2024 роках.

Таким чином, незважаючи на міжнародні обмеження, Росія продовжує нарощувати свої ракетні потужності, що має серйозні наслідки для безпеки регіону та світу.