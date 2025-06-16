Росія посилює ядерні бази біля кордонів Європи: модернізація та нові об'єкти

Про це повідомляє шведський мовник SVT

Російська Федерація активно розвиває свої ядерні бази, зокрема одну з них, що знаходиться у Калінінграді, неподалік від кордонів Європи. Цю інформацію оприлюднив шведський телеканал SVT.

Згідно з супутниковими знімками, отриманими від Planet Labs, на території Калінінграда, Білорусі, Кольського півострова та архіпелагу Нова Земля зафіксовані російські ядерні об’єкти. На знімках чітко видно склади, випробувальні майданчики та огороджені залізничні станції.

Ядерна база у Калінінграді розташована всього за 270 км від Швеції та менш ніж за 200 км від польського Гданська. На цій базі проведено значну модернізацію: збудовано нові споруди, встановлено потрійний паркан та оновлено комунікаційні системи. За оцінками, тут зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї.

У Білорусі, на базі в Осиповичах, триває модернізація радянського сховища ядерної зброї, яке оточене трьома шарами огорожі. Тут також встановлюють нову вантажну платформу для залізничного транспорту та системи протиповітряної оборони.

На Кольському півострові Росія збудувала близько 50 бункерів для зберігання балістичних ракет підводних човнів, а також причал для їх завантаження на підводні човни.

Архіпелаг Нова Земля в Північному Льодовитому океані отримав нові будівлі для випробувань у сфері ядерної зброї, що свідчить про активне посилення цієї бази.

Шведський уряд заявив, що уважно стежить за розбудовою російських ядерних баз на півночі.