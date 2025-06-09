Штрафи за публікації про українські безпілотники в Калузькій і Тульській областях Росії

Про це Коммерсант

Влада Калузької та Тульської областей Росії почала накладати штрафи на місцевих жителів і журналістів за публікацію в соціальних мережах фотографій та відео, що фіксують прильоти українських безпілотників. Про це повідомляє видання “Коммерсант”.

Згідно з інформацією, в Калузькій області вже подано до суду 42 протоколи за порушення заборони на розповсюдження інформації про наслідки падіння дронів. Серед порушників є як ЗМІ, так і звичайні мешканці. Три протоколи стосуються коментарів у соцмережах, а решта – адміністраторів або власників Telegram-каналів, пабліків у “ВКонтакте” та авторів особистих сторінок.

У Калузькій області штрафи для порушників коливаються від 3 до 200 тисяч рублів. Заступник керівника адміністрації губернатора Ілля Зенов зазначив, що інформація про наслідки ударів є критично важливою для організаторів атак, які використовують її для планування нових дій.

У Тульській області вже зафіксовано перший випадок накладення штрафу. Наприкінці травня місцевого жителя зобов’язали сплатити 25 тисяч рублів за публікацію в Telegram відео, що демонструє атаку українських дронів на місто Алексин.

Загалом заборона на публікацію фото та відео з атаками українських безпілотників введена в 12 регіонах, включаючи Астраханську, Володимирську, Волгоградську, Івановську, Курську, Ленінградську, Тверську, Тульську та Калузьку області, а також в Адигеї, Калмикії та Санкт-Петербурзі. У Рязанській та Ростовській областях влада встановила штрафи, але заборона на знімання наслідків ударів дронів не була введена.

Розмір штрафів для фізичних осіб варіюється від 1 до 5 тисяч рублів, тоді як для юридичних осіб може сягати до 1 мільйона рублів. У деяких регіонах штрафи ще не застосовували, але контроль за ситуацією посилюється, а місцевих жителів попереджають про небезпеку розповсюдження такої інформації.