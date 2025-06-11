Росія штрафує месенджери та створює національний сервіс обміну повідомленнями

Про це пише російське видання “Вёрстка”

У Російській Федерації розпочали процес накладення штрафів на популярні месенджери, такі як Telegram, WhatsApp, Viber, Discord та інші, через відсутність “ідентифікації” користувачів. Це рішення, ймовірно, пов’язане з наміром створити національний сервіс обміну повідомленнями. Про це повідомляє російське видання “Вёрстка”, яке звернуло увагу на рішення московського суду.

На даний момент штрафи отримали 11 компаній, що володіють месенджерами, серед яких Amazon Web Services (месенджер Wickr), Discord, Imo, Viber, Threema, Conversations, Wire, WhatsApp, Session, Signal і Telegram. Наприклад, Threema була оштрафована на 1 мільйон рублів за повторне порушення, тоді як інші компанії отримали штрафи по 800 тисяч рублів.

Згідно з рішеннями суду, “Роскомнадзор” направляв вимоги власникам месенджерів, посилаючись на федеральний закон № 149 “Про інформацію”, який зобов’язує здійснювати “ідентифікацію користувачів”.

Зокрема, Telegram отримав штраф 20 травня за те, що не ідентифікував дані користувачів за їхніми номерами телефонів. Месенджер зобов’язаний надсилати запити операторам мобільного зв’язку, які перевіряють, чи є номер у їхній базі та чи дійсно він належить конкретному користувачу.

У громадській організації “Роскомсвода” пояснили, що під “ідентифікацією” мається на увазі збереження інформації про користувачів, їхні дії та взаємодії, а також передача цих даних на першу вимогу ФСБ.

Крім того, йдеться про збереження всього листування і дзвінків, а також передачу ключів шифрування. Юрист організації припустив, що активність у судах щодо іноземних месенджерів пов’язана зі створенням російською владою “національного” аналога.

Створення “національного месенджера” в Росії

10 червня Держдума РФ ухвалила законопроєкт про створення “національного месенджера”. Російські депутати обґрунтували це необхідністю “підвищення доступності послуг та посилення її захисту” через багатофункціональний сервіс обміну інформацією.

Розробкою нового месенджера займеться організація, яку обере уряд РФ. Раніше перший заступник голови IT-комітету Держдуми Антон Горєлкін зазначав, що у зв’язку із запуском “національного месенджера” Telegram не блокуватимуть на території Росії, якщо його керівництво дотримуватиметься законів.

На початку квітня стало відомо, що Telegram на вимогу російської влади видалив понад 20 російських каналів, серед яких анонімний “ВЧК-ОГПУ” з понад мільйоном підписників, який вважали наближеним до спецслужб РФ.

Блокування соцмереж і месенджерів у Росії

У 2021 році російська влада обмежила доступ до X (раніше Twitter). У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії повністю заборонили Facebook і Instagram.

У серпні 2024 року “Роскомнадзор” заблокував месенджер Signal через “порушення вимог російського законодавства”, необхідних для запобігання використанню месенджера в терористичних і екстремістських цілях.