Росія офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані

Про це заявили в МЗС Афганістану на їхній сторінці в соцмережі X (Twitter)
Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані. Цю інформацію 3 липня оприлюднили в Міністерстві закордонних справ Афганістану на своїй сторінці в соціальній мережі X. Відомо, що посол Російської Федерації Дмитро Жирнов провів зустріч з міністром закордонних справ Афганістану Маулві Аміром Ханом Моттакі.
“Під час зустрічі посол Росії офіційно оголосив про рішення уряду Росії визнати Ісламський Емірат Афганістан. Посол наголосив на важливості цього рішення.”
Цю інформацію підтвердили також у Міністерстві закордонних справ Росії, про що повідомляють російські ЗМІ. Раніше стало відомо, що Росія почала забезпечувати рух “Талібан” мобільним зв’язком. Зокрема, у чотирьох регіонах Афганістану російський розробник телекомунікаційного обладнання НТЦ “Протей” встановив на базових станціях зв’язку свій програмно-апаратний комплекс – ядро 4G.
На сьогодні жодна інша країна не визнала уряд Талібану, який захопив владу в серпні 2021 року, коли США вивели свої війська з Афганістану після 20 років військових дій. Проте Китай, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан і Пакистан вже призначили своїх послів у Кабулі, що може свідчити про намір визнати новий уряд.
Прихід “Талібану” до влади
У травні 2021 року США та їхні союзники завершили антитерористичну операцію в Афганістані, яка розпочалася після терактів 11 вересня 2001 року, і почали виводити свої війська. Вже в серпні 2021 року президент Афганістану Ашраф Гані передав владу ісламістському руху “Талібан”, який наступав на столицю країни – Кабул. Після приходу до влади таліби запровадили ряд законів, які суттєво обмежують права жінок.
Зокрема, афганським жінкам та дівчатам заборонили навчатися в університетах, самостійно подорожувати на великі відстані, працювати в неурядових організаціях та відвідувати спортзали. Крім того, їх зобов’язали носити хіджаб у громадських місцях.
У січні 2025 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся з проханням про видання ордерів на арешт лідерів руху “Талібан” за гендерні злочини в Афганістані. Зокрема, йдеться про переслідування дівчат і жінок, яке тривало щонайменше з 15 серпня 2021 року.
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