Росія офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані

Про це заявили в МЗС Афганістану на їхній сторінці в соцмережі X (Twitter)

Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані. Цю інформацію 3 липня оприлюднили в Міністерстві закордонних справ Афганістану на своїй сторінці в соціальній мережі X. Відомо, що посол Російської Федерації Дмитро Жирнов провів зустріч з міністром закордонних справ Афганістану Маулві Аміром Ханом Моттакі.

“Під час зустрічі посол Росії офіційно оголосив про рішення уряду Росії визнати Ісламський Емірат Афганістан. Посол наголосив на важливості цього рішення.” – МЗС Афганістану

Цю інформацію підтвердили також у Міністерстві закордонних справ Росії, про що повідомляють російські ЗМІ. Раніше стало відомо, що Росія почала забезпечувати рух “Талібан” мобільним зв’язком. Зокрема, у чотирьох регіонах Афганістану російський розробник телекомунікаційного обладнання НТЦ “Протей” встановив на базових станціях зв’язку свій програмно-апаратний комплекс – ядро 4G.

На сьогодні жодна інша країна не визнала уряд Талібану, який захопив владу в серпні 2021 року, коли США вивели свої війська з Афганістану після 20 років військових дій. Проте Китай, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан і Пакистан вже призначили своїх послів у Кабулі, що може свідчити про намір визнати новий уряд.

Прихід “Талібану” до влади

У травні 2021 року США та їхні союзники завершили антитерористичну операцію в Афганістані, яка розпочалася після терактів 11 вересня 2001 року, і почали виводити свої війська. Вже в серпні 2021 року президент Афганістану Ашраф Гані передав владу ісламістському руху “Талібан”, який наступав на столицю країни – Кабул. Після приходу до влади таліби запровадили ряд законів, які суттєво обмежують права жінок.

Зокрема, афганським жінкам та дівчатам заборонили навчатися в університетах, самостійно подорожувати на великі відстані, працювати в неурядових організаціях та відвідувати спортзали. Крім того, їх зобов’язали носити хіджаб у громадських місцях.

У січні 2025 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся з проханням про видання ордерів на арешт лідерів руху “Талібан” за гендерні злочини в Афганістані. Зокрема, йдеться про переслідування дівчат і жінок, яке тривало щонайменше з 15 серпня 2021 року.