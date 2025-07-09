Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей – Україна вимагає повернення

Про цему на конференції щодом дитей України у Страсбурзі, заявила заступниця міністра закордонних справ України Ма’р’яна Беца на офіційному заявила заступниця міністра закордонних справ України Ма’р’яна БецаНа конференції щодом дитей України у Страсбурзі.

Згідно з останніми даними, Росія вивезла з України щонайменше 20 тисяч дітей, з яких лише 1400 вдалося повернути. Під час переговорів у Стамбулі українська сторона надала Російській Федерації список із 339 дітей, яких необхідно повернути, проте до цього часу жодних дій з боку Росії не було вжито. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца на конференції в Страсбурзі, присвяченій питанням дітей України.

Вона акцентувала увагу на тому, що Росія не лише викрадає українських дітей, але й вбиває їх. Цей процес розпочався ще у 2014 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він набув систематичного характеру.

“Щонайменше 20 000 українських дітей було депортовано Росією. 1,6 мільйона українських дітей досі живуть на тимчасово окупованих територіях України. Кожної хвилини, поки ми говоримо, викрадення триває. Наразі нам вдалося повернути 1400 дітей. Але це лише мала крапля в морі.”

– Мар’яна Беца

Мар’яна Беца також згадала про ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році, а також про ордер на арешт російської дитячої омбудсменки Анни Львової-Бєлової, яка безпосередньо причетна до викрадення українських дітей, але не виконує своїх міжнародних зобов’язань.

“Ми бачили візити Путіна до Монголії та деяких інших країн. Він не був виконаний, і це удар по міжнародному праву та правопорядку, що навіть рішення та ордери на арешт таких особливо відомих правових установ не виконуються.”

– Мар’яна Беца

Вона підкреслила, що міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію, запровадити нові санкції та допомогти Україні повернути кожну викрадену дитину.

“Діти не підлягають обговоренню. Дітей не можна прив’язувати до жодних мирних переговорів. Жодна дитина не повинна бути розлучена з батьками, жодна мати не повинна терпіти біль дітей, і тому не може бути торгу та дешевизни в жодних переговорах.”

– Мар’яна Беца

На технічних переговорах у Стамбулі Україна передала Росії список із 339 дітей, яких потрібно повернути. Проте Росія намагається маніпулювати цим списком, зменшуючи масштаби викрадень, стверджуючи, що йдеться лише про 339 дітей, а не про 20 тисяч.

“Навіть з цим списком Росія маніпулює. РФ намагалася зробити повну гру з усього списку, заявивши, що немає 20 тисяч дітей, а лише 339 дітей. Ні. Це був перший крок наших представників на технічній зустрічі в Стамбулі – надати цей список і сказати: ‘Допоможіть нам повернути 10 дітей, 20, 100, 150, як перший крок, як вирішальний попередній крок, щоб показати, що Росія серйозно налаштована повернути українських дітей і стримати свою агресію’. Нічого не було зроблено.”

– Мар’яна Беца

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року українській владі відомо про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій до Росії, але точний підрахунок ускладнений через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН щодо нібито правових підстав викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши притягнути її до відповідальності в Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі немає єдиного прозорого механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Анни Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.