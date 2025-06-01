Обвал мостів у Росії: розслідування Головним слідчим управлінням

Про це заявила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко

У Російській Федерації оголосили про передачу справ, пов’язаних з обвалом мостів у Курській та Брянській областях, до Головного слідчого управління. Цю інформацію підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

Спочатку в повідомленні Слідчого комітету йшлося про “підрив мостів”, однак через кілька хвилин це формулювання було змінено на “обвал”, а попереднє повідомлення видалено.

За словами Петренко, 31 травня о 22:50 на залізничному маршруті Вигоничі – Пільшине в Брянській області стався обвал автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. Внаслідок цього інциденту є жертви та постраждалі.

Крім того, 1 червня близько 3:00 у Залізногірському районі Курської області обвалився залізничний міст, внаслідок чого потяг впав на автомобільну дорогу, що призвело до травм машиніста та двох його помічників.