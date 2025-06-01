Обвал мостів у Росії: розслідування Головним слідчим управлінням

Про це заявила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко
У Російській Федерації оголосили про передачу справ, пов’язаних з обвалом мостів у Курській та Брянській областях, до Головного слідчого управління. Цю інформацію підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.
Спочатку в повідомленні Слідчого комітету йшлося про “підрив мостів”, однак через кілька хвилин це формулювання було змінено на “обвал”, а попереднє повідомлення видалено.
За словами Петренко, 31 травня о 22:50 на залізничному маршруті Вигоничі – Пільшине в Брянській області стався обвал автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. Внаслідок цього інциденту є жертви та постраждалі.
Крім того, 1 червня близько 3:00 у Залізногірському районі Курської області обвалився залізничний міст, внаслідок чого потяг впав на автомобільну дорогу, що призвело до травм машиніста та двох його помічників.
“Кримінальні справи щодо цих подій голова СК Росії доручив розслідувати слідчим Головного слідчого управління відомства. Нині на місцях події працюють співробітники СК Росії, якими проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин того, що сталося.”