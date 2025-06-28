Росія інвестує мільярд євро в модернізацію Казанського авіазаводу

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle із посиланням на супутникові знімки та експертні оцінки.

Росія планує вкласти понад мільярд євро в розширення Казанського авіаційного заводу, який спеціалізується на виробництві стратегічних бомбардувальників. Цю інформацію підтверджують супутникові знімки та експертні оцінки, про що повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

На нових супутникових знімках видно, що на заводі з’явилися нові ангари площею близько 19 тисяч квадратних метрів, які мають довжину понад 320 метрів. Це свідчить про активну модернізацію підприємства, на яку Росія витратила щонайменше 90 мільярдів рублів, що еквівалентно майже 1 мільярду євро.

Казанський завод є важливим виробником бомбардувальників Ту-160, Ту-160М2 та Ту-22М3, які активно використовуються російською армією у війні проти України. Проте темпи виробництва нової техніки залишаються низькими: у 2023 році було передано лише по два оновлених літаки моделей Ту-160М і Ту-160М2.

Крім того, підприємство виконує замовлення на цивільні авіалайнери Ту-204/Ту-214, але санкції та дефіцит комплектуючих суттєво уповільнюють виробництво. Згідно з даними Yle, цьогоріч вдалося виготовити лише один літак, причому з використанням західних компонентів. Незважаючи на заплановані 23 одиниці, головний замовник – Aeroflot – вже висловлював намір відмовитися від контракту через затримки.

Казанський авіаційний завод є одним з найбільших і найзначніших у Росії. Експерт з Росії Марко Еклунд зазначає, що скромні обсяги виробництва свідчать про технологічне відставання Росії, особливо в порівнянні зі Сполученими Штатами. Підприємство стикається з проблемами у забезпеченні кадрами, а міжнародні обмеження та ізоляція лише поглиблюють це відставання.

Завод розташований приблизно за 1000 км від українського кордону. У січні 2024 року повідомлялося про атаку дронами, але серйозних пошкоджень не було зафіксовано.