Росія активізує мілітаризацію Арктики під прикриттям науки

Як повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк

У контексті глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці, таких як поклади корисних копалин і Північний морський шлях, Кремль активізує свою діяльність у цьому регіоні. Росія прагне зміцнити свою економічну та військово-технічну присутність, прикриваючись “науковою діяльністю”.

Цю інформацію озвучив Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Згідно з даними ГУР, основним інструментом реалізації арктичної стратегії Росії є державне підприємство “Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут”. Хоча формально ця структура виконує “наукові завдання”, насправді вона є частиною ресурсно-військового проєкту Москви, що має на меті:

проведення геологічної розвідки нових родовищ газу та нафти;

аналіз льодової обстановки в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів;

моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року для довгострокового планування експлуатації регіону.

Наукові експедиції, організовані інститутом, досліджують температуру води, силу течій, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Всі ці дані мають подвійне призначення – для цивільного використання та для планування військових операцій і пересування флоту, зазначили в ГУР.

Крім того, за інформацією розвідки, Росія активно розвиває інфраструктуру регіону, встановлюючи комунікаційне обладнання, зокрема системи супутникового зв’язку. Це обладнання може бути використане для координації арктичних операцій Північного флоту Росії та забезпечення дій безпілотних систем.

Андрій Черняк підкреслив, що світ повинен бути готовим до того, що нові “наукові ініціативи” Кремля є лише прикриттям для нової фази мілітаризації Арктики.