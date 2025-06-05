Росія запускає національний месенджер на базі ТамТам без блокування Telegram

Про це заявив перший заступник голови IT-комітету законодавчого органу РФ Антон Горєлкін, російське видання “Вёрстка”

У Державній думі Російської Федерації оголосили про плани створення “національного месенджера”, який базуватиметься на додатку “ТамТам” від Mail.Ru Group. Перший заступник голови IT-комітету Антон Горєлкін запевнив, що це не призведе до блокування Telegram у країні. Цю інформацію оприлюднило російське видання “Вёрстка”.

Горєлкін зазначив, що якщо Telegram буде дотримуватися чинного законодавства, його не заборонять у Росії, навіть після запуску нового “національного аналога”. Проте депутат не уточнив, які саме закони маються на увазі.

Він також підкреслив, що новий “національний месенджер” матиме систему каналів, схожу на Telegram, але при цьому “гарантуватиме достовірність” інформації. За його словами, додаток MAX від корпорації VK може стати основою для Національної цифрової платформи.

У серпні 2024 року з’явилася інформація про те, що VK планує розробити новий “національний месенджер” на базі “ТамТам”. За даними неназваного джерела в компанії, керівництво розглядало “VK Месенджер” як можливу заміну WhatsApp у разі його блокування, але через низькі показники було вирішено зосередитися на “ТамТам”.

На початку квітня стало відомо, що Telegram, виконуючи вимоги російської влади, видалив понад 20 російських каналів, серед яких був анонімний “ВЧК-ОГПУ” з більш ніж мільйоном підписників, який вважався близьким до спецслужб РФ.

У 2021 році російська влада обмежила доступ до платформи X (раніше Twitter). У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії повністю заборонили Facebook і Instagram.

У серпні 2024 року “Роскомнадзор” заблокував месенджер Signal у Росії через “порушення вимог російського законодавства, необхідних для запобігання використанню месенджера в терористичних і екстремістських цілях”.