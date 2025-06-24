Володимир Путін підписав указ про створення національного месенджера в Росії

Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації РФ

24 червня Володимир Путін, президент Росії, підписав указ, що стосується створення “національного месенджера”. Цей документ став доступним на офіційному порталі правової інформації Російської Федерації.

Згідно з інформацією, російський уряд визначить оператора нової платформи. Закон вказує, що сервіс повинен бути розроблений на основі вітчизняного програмного забезпечення, а кількість його щоденних користувачів має перевищувати 500 тисяч осіб.

Крім того, “національний месенджер” забезпечить можливість листування та телефонних дзвінків російською мовою, а також мовами республік, що входять до складу РФ. На платформі також буде розміщуватися реклама на цих мовах.

Цей сервіс обіцяє надати користувачам додаткові можливості, зокрема для отримання державних і комерційних послуг. Для цього платформа буде інтегрована з російським порталом цифрових послуг “Госуслуги”.

Громадяни Росії зможуть через додаток отримувати доступ до інформації зі своїх документів, таких як паспорт, студентський квиток та інші документи, видані державними органами та організаціями.

Крім того, “національний месенджер” матиме й інші функції. Наприклад, його можна буде використовувати для підписання документів за допомогою електронного підпису, а також він стане платформою для взаємодії між учнями та викладачами шкіл і коледжів.

Причини створення “національного месенджера”

10 червня Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що стосується створення “національного месенджера”. Депутати пояснили цю ініціативу необхідністю “багатофункціонального сервісу обміну інформацією”, який підвищить доступність послуг та їх захист.

Раніше перший заступник голови IT-комітету Держдуми РФ Антон Горєлкін зазначав, що запуск “національного месенджера” не призведе до блокування Telegram в Росії, якщо його керівництво буде дотримуватися законодавства.

На початку квітня стало відомо, що Telegram за вимогою російської влади видалив понад 20 російських каналів, серед яких був анонімний “ВЧК-ОГПУ”, що мав понад мільйон підписників і вважався близьким до російських спецслужб.

Обмеження доступу до соцмереж та месенджерів у Росії

У 2021 році російська влада обмежила доступ до X (раніше Twitter). У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії повністю заборонили Facebook і Instagram.

У серпні 2024 року “Роскомнадзор” заблокував месенджер Signal у Росії, посилаючись на “порушення вимог російського законодавства, які необхідні для запобігання використанню месенджера в терористичних і екстремістських цілях”.