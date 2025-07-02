Росія запускає до 500 дронів Shahed одночасно з новими 16-канальними антенами

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Армія Російської Федерації здатна періодично запускати до 500 ударних дронів типу “Shahed” одночасно, але не щодня. Водночас, російські військові активно вдосконалюють СRPA-антени для цих безпілотників. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час заходу, присвяченого відзначенню досягнень української розвідки.
“Випускати щодня по 450-500 “шахедів” – нереально це робити. Періодично робити, на жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному залпі.”
Буданов також зазначив, що росіяни переходять на 16-канальні СRPA-антени для своїх дронів. Однак, один з інженерів, які працювали над цим обладнанням, вже загинув.
“Ці антени зараз виробляє Росія, а розробив цю СRPA-антену у нас тут, в Україні інженер. Це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію. Зараз один з них (інженерів-розробників – ред.) загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго.”
На початку весни речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні “Єдині новини” розповідав, що Росія намагається оснастити дрони “Shahed” китайськими 16-канальними антенами, щоб обійти українські засоби радіоелектронної боротьби під час атак.
Ігнат пояснив, що чим більше антен має дрон, тим більше засобів РЕБ потрібно українським силам ППО для подавлення супутникового сигналу, який використовується для управління дронами. Він також зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс активно працює над цим питанням.
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