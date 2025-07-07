Ракетний удар по територіальному центру в Харкові: є поранені

Як повідомили у Сухопутних силах України

7 липня Російська Федерація завдала ракетного удару по будівлі обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розташованому в Харкові. Цю інформацію підтвердили у Сухопутних силах Збройних Сил України.

Внаслідок цього нападу щонайменше троє осіб, які знаходилися в центрі, отримали поранення. Стан постраждалих наразі уточнюється.

Деталі події швидко поширюються через місцеві новинні канали Харкова та області, використовуючи різноманітні платформи, такі як Telegram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Viber, Instagram та YouTube.

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