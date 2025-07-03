Ракетний удар по порту Одеси 3 липня: жертви та наслідки

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
3 липня, в обідню пору, Росія завдала ракетного удару по порту в Одесі, що призвело до трагічних наслідків. Внаслідок атаки загинули дві особи: докер-механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро людей отримали поранення.
Цю інформацію підтвердив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій. Серед постраждалих виявилися працівники одного з портових операторів, водій, а також двоє громадян Сирії, які входять до складу екіпажу цивільного судна.
Окрім людських жертв, атака завдала шкоди інфраструктурі порту, зокрема, пошкоджено портальні крани, техніку та склади.
“Сьогодні вдень ракета ‘Іскандер’ влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.”
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:48. Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. О 12:51 було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Одеси, і в цей момент у місті пролунав вибух.
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