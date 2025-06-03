Росія передала меморандум про припинення війни: умови та переговори у Стамбулі

Заяву Пєскова передає російське державне агентство ТАСС

Дмитро Пєсков, речник адміністрації президента Росії Володимира Путіна, оголосив про можливість “деяких компромісів” у меморандумі, що стосується припинення війни. У цьому документі Росія виклала свої вимоги, включаючи виведення українських військ з тимчасово окупованих територій, демобілізацію та нейтральний статус для України.

Заява Пєскова була опублікована російським державним агентством ТАСС. Він підкреслив, що меморандум “націлений на усунення причин конфлікту в Україні (так у Росії називають війну, розпочату проти України) та забезпечення стійкого врегулювання”.

Представники Росії передали меморандум українській делегації під час переговорів у Стамбулі 2 червня. У документі зазначені умови, виконання яких, за словами РФ, призведе до припинення війни. Серед них – виведення військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також нейтральний статус України та демобілізація.

Президент України неодноразово наголошував, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму та інших тимчасово окупованих територій, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету держави.

Пєсков також зазначив, що зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським “найближчим часом навряд чи відбудеться”, оскільки такі контакти мають бути результатом технічних домовленостей. Під час переговорів 2 червня у Стамбулі українська сторона обговорювала організацію зустрічі лідерів.

30 травня Пєсков заявляв, що зустріч між Путіним та Зеленським можлива лише за умови “підготовки”. Він також повідомив, що Путіну доповіли про атаки на російські військові аеродроми 1 червня, коли Служба безпеки України провела операцію “Павутина”, атакуючи бомбардувальну авіацію РФ на кількох військових базах.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва Туреччини провели другий раунд переговорів у Стамбулі, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цього процесу обіцяють оприлюднити “незабаром”.

Російська сторона передала Україні меморандум, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ планує тиждень на вивчення та аналіз документа, після чого сторони зможуть “скоординувати” подальші дії. Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська сторона відмовилась від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Зеленського з Путіним.