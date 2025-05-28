Росія пропонує дату зустрічі з Україною для обміну меморандумами

Як повідомляє Telegram-канал Володимира Мединського

Володимир Мединський, керівник російської делегації, оголосив, що Росія нібито запропонувала Україні конкретну дату та місце для зустрічі, на якій планується обмін “меморандумами”. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Мединський зазначив, що він зв’язався з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити деталі зустрічі. За його словами, російська сторона готова до “змістовного обговорення” кожного з пунктів угоди, що стосується можливого припинення вогню, на запропонованому місці.

«Українська сторона вирушила на консультації. Очевидно, що нарада затягнулася. Ми чекаємо на підтвердження і готові зустрітися в зазначений нами термін – найближчими днями – щоб розпочати роботу», – підкреслив Мединський.

28 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами, за яких РФ готова піти на завершення війни після обміну у форматі 1000 на 1000.

«Ми очікували від росіян адженду або меморандум, як вони обіцяли після обміну, але цього не сталося. Міністр оборони Умєров дзвонив Мединському – там запевнили, що все буде, але в результаті нічого не відбулося», – зазначив Зеленський, додавши, що на меморандум чекають “вже понад тиждень”.

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог повідомив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди. Росія також пообіцяла США надіслати аналогічний документ, який у РФ називають “меморандумом”.