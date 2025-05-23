Росія готує мирний проєкт після обміну полоненими – реакція Зеленського

Слова очільника зовнішньополітичного відомства російського інформагентства ТАСС

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, оголосив про готовність Кремля передати Україні проєкт мирної угоди після завершення обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Цю інформацію оприлюднило російське інформагентство.

Лавров зазначив, що Росія активно займається підготовкою цього документа і продовжить працювати над мирним процесом, незважаючи на можливі провокації. Він підкреслив, що Москва налаштована на досягнення довгострокового врегулювання конфлікту.

Водночас президент України Володимир Зеленський розкритикував підготовку Росією так званого “меморандуму”, назвавши це знущанням над міжнародною спільнотою у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше зазначав, що терміни підготовки “меморандуму” про мир і припинення вогню не можуть бути визначені, оскільки переговори між Росією та Україною будуть складними і вимагатимуть узгодження єдиного тексту.

19 травня президенти США та Росії, Дональд Трамп і Володимир Путін, провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Москви працювати з Києвом над можливим “меморандумом” про майбутній мирний договір, проте не надав жодних конкретних деталей.

Станом на 23 травня в Україну повернулися 390 українських полонених, серед яких військові та цивільні особи. Це перший етап обміну у форматі “1000 на 1000”, який триватиме до 25 травня включно.