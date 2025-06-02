Росія представила меморандум із умовами завершення війни в Україні

Текст меморандуму оприлюднило російське державне агентство ТАСС

2 червня під час переговорів у Стамбулі російська делегація представила українським представникам меморандум, в якому викладені умови, виконання яких, за словами Росії, може призвести до завершення війни. У цьому документі зазначено, що Росія готова вивести свої війська з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім цього, меморандум містить пропозицію надати Україні нейтральний статус, а також провести демобілізацію українських військових.

Текст меморандуму був опублікований російським державним агентством ТАСС.

На даний момент інформація продовжує оновлюватися.