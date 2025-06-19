Росія ігнорує ініціативу США про припинення вогню в Україні – 100 днів відмови

Як повідомляє X-акаунт Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія вже 100 днів відмовляється прийняти ініціативу Сполучених Штатів щодо припинення вогню в Україні. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Сибіга зазначив, що 100 днів тому Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню, тоді як Росія продовжує ігнорувати цей важливий крок до миру.

“100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, замість того, щоб припинити його. Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств.” – Андрій Сибіга

Глава МЗС підкреслив важливість посилення санкцій, застосування сили та надання Україні додаткових можливостей, щоб змусити Росію до миру.

11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками України та США, в результаті яких Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про тимчасове, 30-денне припинення вогню.

18 березня президенти Трамп і Путін домовилися про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі, але Кремль відмовився прийняти пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів.

Лідер Росії висунув умови, серед яких відмова від допомоги Україні з боку союзників, обмін розвідданими та зупинка мобілізації, що, за словами президента Зеленського, затягує процес переговорів і фактично готує відмову.

19 квітня Путін оголосив “великоднє перемир’я” з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, але вже 20 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про близько 3 тисяч порушень режиму тиші з боку російських військ.