Росія повідомляє про знищення 99 безпілотників і обмеження авіасполучення

Як повідомляє оборонне відомство Росії у Telegram

27 травня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про нібито знищення 99 безпілотників у семи різних регіонах країни. Цю інформацію було оприлюднено в офіційному Telegram-каналі відомства.

Згідно з наданими даними, найбільша кількість дронів – 56 – була знищена над Білгородською областю. Ще 25 безпілотників ліквідовано над Воронезькою областю, 7 – над Володимирською, 5 – над Калузькою, 4 – над Тульською, а по одному дрону було знищено над Ростовською та Липецькою областями.

Крім того, російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від Росавіації, повідомили про тимчасові обмеження на приліт і виліт цивільних літаків в аеропортах Іваново, Калуги, Нижнього Новгорода, Тамбова та Ярославля у зв’язку з цими подіями.

На даний момент немає незалежних підтверджень цієї інформації, а ситуація в зазначених регіонах залишається напруженою.