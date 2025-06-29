Росія відновлює експорт СПГ з Arctic LNG 2 попри санкції США

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія знову активізує свої зусилля щодо експорту скрапленого природного газу (СПГ) з термінала Arctic LNG 2, який був призупинений на вісім місяців через санкції з боку США. В даний час Москва шукає покупців, готових ігнорувати західні обмеження, а також розширює свій “тіньовий флот”, згідно з інформацією Bloomberg.

Згідно з даними, отриманими шляхом відстеження суден і супутникових знімків, до термінала Arctic LNG 2 нещодавно пришвартувалося судно для перевезення СПГ – вперше з жовтня 2024 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експорт газу до Європи значно зменшився, і перевезення СПГ танкерами стало важливим джерелом доходів для Росії.

Для підтримки проєкту Arctic LNG 2 Росія залучила щонайменше 13 суден, здатних пересуватися крижаними водами. Деякі з цих суден неодноразово змінювали свої керівні компанії, щоб приховати справжніх власників. Серед них:

чотири судна, які можуть пересуватися замерзлими водами навколо Arctic LNG 2: три з них простоюють у Баренцевому морі, одне – біля термінала;

три звичайних судна для перевезення СПГ також знаходяться в Баренцевому морі;

два судна на ремонті в Китаї, ще одне, ймовірно, прямує туди;

одне судно стоїть поблизу плавучого сховища на Далекому Сході Росії;

два судна простоюють у Фінській затоці.

Мальте Гумперт, засновник Арктичного інституту вашингтонського аналітичного центру, зазначив:

“Росія наразі має більше суден у своєму розпорядженні, ніж було влітку чи восени 2024 року. Якщо на нього зможуть знайти покупців, цього невеликого флоту вистачить, щоб перевозити вантажі.”

Згідно з інформацією, зібраною Bloomberg, у період з серпня до жовтня 2024 року з Arctic LNG 2 було експортовано вісім партій газу, але жодна з них не досягла іноземних портів. Газ перевантажували у два російські сховища в Баренцевому морі та на Далекому Сході. У жовтні 2024 року виробництво було призупинене через льодову обстановку, що унеможливила доступ звичайних суден до термінала.

Санкції проти Arctic LNG 2 були запроваджені адміністрацією Джо Байдена у вересні 2024 року. Наразі невідомо, чи буде адміністрація Дональда Трампа дотримуватися такої ж суворості або запровадить обмеження на порти, які приймають це паливо. Як зазначає видання, загроза помсти з боку США стримувала потенційних покупців минулого року.

Трейдери повідомляють, що посадовці, пов’язані з проєктом Arctic LNG 2, протягом останнього року намагалися знайти покупців, здійснюючи поїздки до Індії та Китаю, але поки що невідомо про успішні продажі.

Танкер “Іріс”, який наразі стоїть біля термінала Arctic LNG 2, цього літа може пройти коротким арктичним маршрутом до Азії, де є потенційні покупці, готові обійти західні санкції.

Нагадаємо, що 5 вересня 2024 року Державний департамент США ввів санкції проти двох компаній і двох суден, пов’язаних з експортом СПГ у межах проєкту Arctic LNG 2. Ці санкції були запроваджені у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України з метою посилення глобального тиску на РФ.

У жовтні 2024 року стало відомо, що газовий термінал Arctic LNG 2 призупинив процес скраплення газу через накопичення запасів, спричинене складнощами з транспортуванням і продажем через санкції.

Обмеження щодо російського газу

22 грудня 2022 року Євросоюз встановив граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину. З 1 січня 2023 року Велика Британія повністю припинила імпорт російського СПГ.

У жовтні 2023 року Литва оголосила про заборону на імпорт, завантаження та дегазацію російського СПГ з листопада того ж року. У квітні 2023 року Нідерланди також планували припинити імпорт російського скрапленого газу.

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук пояснив, що встановлена ЄС гранична ціна має на меті контролювати вартість СПГ, який надходить на європейський ринок через LNG-термінали. Водночас він застеріг, що у разі великого дефіциту газу або жорсткої позиції постачальників, Європа може опинитися у пастці дефіциту через цю цінову політику.